G20 zirvesi krizlerin gölgesinde başladı: Çözüm umudu yok

Japonya’nın Osaka kentinde bugün başlayan G20 zirvesinde dünya liderleri buluştu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları küresel ekonomi gündeminin en önemli maddesi olurken bu yıl zirvenin sekiz ana konu başlığı ise şöyle sıralanıyor:

Küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadının güçlendirilmesi, çevre ve enerji. Türkiye’nin de katıldığı zirvenin takvimi yoğun fakat ne ticaret savaşlarının gölgesindeki ekonomik krizden ne de iklim krizinden çıkmanın olanakları mevcut görünmüyor. Bu zirvenin de geçen yıl Arjantin’de düzenlenen zirve gibi “kuru gürültü zirvesi” olarak adlandırılması muhtemel.

Macron: Gerekirse imzalamam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Osaka’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde ülkeler iklim değişikliği mücadelesinde taahhüt sağlamazsa Fransa’nın G20 zirve bildirisini imzalamayacağı konusunda uyardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi için gittiği Japonya’da sert bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etmek istediğini öne sürdü. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmede konuşan Macron, “İşe yaramaz bir G20 zirvesine hakkımız yok” dedi. Macron konuşmasında, “”Kırmızı çizgilere sahibim” diyen çok insan duydum. Artık G7 ve G20’de kırmızı çizgileri olduğu için bildirileri imzalamak istemeyen birçok insan var. Benim de kırmızı çizgim var, Paris Anlaşması hakkında konuşmazsak ve 20 kişilik odada iklim ihtirasını savunmak için hemfikir olamayacaksak, bildiri Fransa olmadan olacak. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir: G-20’ye doğru dünya ekonomisi

Zirve öncesi ateşkes

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in G-20 Zirvesi’ kapsamında cumartesi görüşeceği belirtildi. Çin medyası yapacakları görüşme öncesi geçici bir ateşkes konusunda anlaştığını bildirdi. Bu ateşkesle ABD’nin 300 milyar dolar tutarında daha Çin malına tarife uygulamasının önüne geçilecek Trump’ın G20 Zirvesi kapsamında, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi planlanıyor.

G20 zirvesi nedir?

Resmi adı “Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Zirvesi” olan G20, her yıl düzenlenen ve dünyanın en etkili 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren kritik bir zirve. İngilizce “Group of Twenty”nin (Yirmilik Grup) kısaltması G20’nin temeli, İkinci Dünya Savaşı sonrasına dayanıyor. 1990’ların sonuna kadar, söz konusu politikaları tartışmak üzere dönemin en büyük 7 ekonomisinin (G7) maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya gelirken ekonomi temsilcileri, 1999’da yeni bir danışma grubunun kurulmasına karar verdi. Küresel sistem için önemli ülkelerin dahil edilmesiyle oluşan G20’ye en üst düzeyde katılımın başlaması ise 2008 Küresel Krizi sonrası oldu. 2010’a kadar yılda iki defa toplanan G20 Zirvesi, 2011’den bu yana yılda bir kez düzenleniyor.