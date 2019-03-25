Galatasaray Başkanı: Görevimizin başındayız

Galatasaray’da zorunlu seçim kararı ile sonuçlanan genel kurulun ardından başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçim kararıyla sonuçlanan genel kurul sonrası basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Cengiz açıklamasında, “Cumartesi günü Galatasaray’ımızda çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamladık. Başlangıcında huzurla başlayan genel kurulumuzun bitişiminde de tartışmalara yer vermemesini isterdik ama öyle olmadı. Yönetimimiz süresince genel kurul üyelerimizin de tasvip ettiği, yadsınamayacak başarılara imza attık. Bu başarıların ardında idari reformlar olduğuna şüphe yoktur.” ifadelerini kullandı.

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“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ, EMANETİNİZ EMİN ELLERDE”

Cengiz, daha sonra “Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir.” açıklamasını yaptı.

Başkan Cengiz, soru almadan basın toplantısını noktaladı.

1 SAAT ERTELEME İLE BAŞLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in düzenleyeceği basın toplantısı 14:30’dan 15:30’a ertelendi. Yönetim kurulu toplantısının uzaması nedeniyle basın toplantısının başlangıç saatinin 1 saat ertelendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Olağan Genel Kurul’da Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti.