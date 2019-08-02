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03.08.2019
Anasayfa SPOR Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Emre Mor’u KAP’a bildirdi

birgun.net birgun.net

Galatasaray, Emre Mor’un 1 yıllığına kiralandığını KAP’a bildirdi. Oyuncunun kulübü Celta Vigo’ya da kiralama bedeli olarak 600 bin Avro ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazıda 8 milyon avro satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirtti.  KAP’a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: 

Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Avro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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