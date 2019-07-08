Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi

Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP’a bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”