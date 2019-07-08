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09.07.2019
Anasayfa SPOR Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi

birgun.net birgun.net

Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP’a bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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