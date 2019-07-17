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17.07.2019
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Galatasaray için Samatta iddiası

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Galatasaray forvet transferinde rotayı Belçika’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Genk forması giyen Samatta’yı gündemine aldı.

NTV Spor’un Belçika basınından aktardığına göre Galatasaray, Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerinin Samatta transferi için Belçika’da olduğu ifade edildi.

Haberlere göre, Genk Kulübü golcü futbolcu için 10 milyon avro talep ediyor.

26 yaşındaki futbolcuyla Leicester City, Aston Villa, Burnley ve Watford gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor.

Tanzanya Milli Takımı’nın forması giyen Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 32 gol atıp, 6 asist yapmıştı.

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