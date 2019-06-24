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25.06.2019
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Galatasaray transfer için Diagne’yi bekliyor

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Fotoğraf: İHA

Galatasaray, Senegalli forvet Mbaye Diagne’nin için Al Nasr ile 15 milyon Avro’ya el sıkıştı, gündemdeki transferlerin önü açıldı. Suudi Arabistan kulübüyle yapılan görüşmelerde artık sadece ödeme planı konuşulurken, Diagne’nin satışının bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor. Sonrasında ise bombalar ardı ardına patlayacak. İlk olarak Ever Banega’yı KAP’a bildirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, devamında iç piyasada yürüttüğü temasları noktalayacak. Vedat Muriç ve Deniz Türüç, Aslan olmak için gün sayıyor.

Galatasaray’ın transferdeki en büyük engeli bu hafta ortadan kalkıyor. Diagne ile bağlar resmen kopuyor. Al Nasr ile bir süredir pazarlık halinde olan Galatasaray, Suudi Arabistan kulübüyle 15 milyon avroya el sıkıştı. Al Nasr’ın 13 milyon avroluk teklifine, 16 milyon avroluk istekle karşılık veren yönetim, orta yolu bulmayı başardı.

Taraflar sadece ödeme planını çözmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar paranın tamamını peşin isterken, El-Nasr ise büyük bir bölümünü peşin verip, kalanını taksitlendirmeyi düşünüyor.

Hocanın 1 numarası Banega

Sonrasında ise taraftarların merakla beklediği süreç başlayacak, transferler tek tek açıklanacak. Diagne’den gelecek paranın tamamını yeni oyunculara harcayacak olan Galatasaray’da, ilk hedef Ever Banega.

Fatih hocanın olmazsa olmazı konumundaki Arjantinli orta saha ile büyük ölçüde anlaşılırken, Sevilla da 5 milyon avro bonservise ikna edildi. Banega için limitleri aşan Cim Bom, garanti ücret olarak en son 3.5 milyon avro önermişti.

Banega’nın ardından rotayı hemen iç piyasaya çevirecek olan Galatasaray, Vedat Muriç’i KAP’a bildirmek amacında. Müthiş bir sezon geçiren Kosovalı forveti haftalar önce ikna eden yönetim, kıran kırana pazarlıkların ardından Rizespor’la da 4 milyon avroya söz kesti.

Bu transferde Rizespor’un inadını kıran bizzat Vedat Muriç olurken, 25 yaşındaki santrfor kulübüyle bizzat görüşüp, “Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum. Beni bırakın” demişti.

Yerli transferinde ise Deniz Türüç’ün adı liste başı. A Milli Takım’dan eski öğrencisini mutlaka takımında görmek isteyen Terim, gurbetçi futbolcuyla bizzat görüşmüştü.

Kulüpler bazındaki temasları ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yürütürken, Kayserispor ikna olmaya çok yakın. 

Deniz transferinde Cim Bom’un elini güçlendiren nokta, Muriç’te olduğu gibi 1 yıllık sözleşmesinin kalması ve kulübünün para kazanmak için oyuncusunu satma mecburiyeti.

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