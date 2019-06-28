Galatasaray’da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray’da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

DHA’da yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasını Fulham’da geçiren Hollandalı golcü Ryan Babel’in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren Şener Özbayraklı’nın ve Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Adem Büyük’ün Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bu 3 futbolcunun önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.