16.2 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Galatasaray'dan 'Cübbeli Ahmet' iddialarına yanıt

Galatasaray’dan ‘Cübbeli Ahmet’ iddialarına yanıt

birgun.net birgun.net

Galatasaray Spor Kulübü, gazeteci Can Ataklı’nın “Galatasaray’ın 22. Şampiyonluk kutlamalarını Cübbeli Ahmet’in damadı organize etti” iddiaları üzerine resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz’e ait olduğu iddia edilen, “Ben kulübe giren paraya bakarım” ifadeleri yalanlanırken, sarı kırmızılı camianın Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyete bağlı olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde: 

“22. şampiyonluk kutlama organizasyonu ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde Başkanımız Mustafa Cengiz’e aitmiş gibi gösterilen aslı olmayan ifadeler nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Haberlerde kullanılan ve Başkanımıza ait olduğu iddia edilen ifadeler ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray Kulübü ve Yönetimi, Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır.

Kutlama ile ilgili yapılan görüşmelerde ‘Ben kulübe giren paraya bakarım’ diye bir ifade kullanılmamıştır. Yönetimimiz, Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir.

İlginizi çekebilir:  Panorama: Aslan’dan muazzam başarı

Şirket sahiplerinin kardeşlerinin veya iddiada bulunan köşe yazarının akrabalık ilişkileri Galatasaray Spor Kulübü’nün ilgisi dışındadır.

Şampiyonluk sevinci ile kutlama yaptığımız bu günlerde bile Yönetimimizi zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklerden uzak ve kulübümüzü siyasete sokma amaçlı bu tarz haberlere itibar edilmemesini Camiamızdan ve kamuoyundan önemle rica ederiz.”


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,004AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Babacan başkanlık mı istiyor?

L. DOĞAN TILIÇ -
Bizim başkanlık sisteminin tam olarak ne olduğunu anlamak için YSK’nın İstanbul seçimi ile ilgili gerekçeli...
Devamını Oku

Yeni bir Nevin Yıldırım vakası daha

ERK ACARER -
Isparta, Yalvaç’ta kendisine tecavüz eden Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürüp başını...
Devamını Oku

Sınır vizyonda: İnsanlar, insansılar ve hayvanlar

CÜNEYT CEBENOYAN -
İki ülke arasındaki hayali çizgidir sınır. Bizle ötekileri ayırır. Ama başka sınırlar...
Devamını Oku

Leyton Orient FC: Amatör futbol candır

ZİYA ADNAN -
Leyton Orient FC… Londra’nın Fulham’dan sonra en eski takımı, 117 seneden sonra 2016-17...
Devamını Oku

İmamoğlu: İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Mağluptur bu  yolda galip!

birgun.net -
Yunis AlaçamSüper Lig’de geçen hafta Başakşehir’i yenerek...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya...
Devamını Oku

Endonezya’da Agung Yanardağı’nda patlama

birgun.net -
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Devamını Oku

İptal oyu veren YSK üyesinin eşi AKP aday adayı çıktı

birgun.net -
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat...
Devamını Oku

Selçuk Kozağaçlı’ya ‘Lawyers For Lawyers’ ödülü

birgun.net -
‘Lawyers For Lawyers’ ödülü tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi