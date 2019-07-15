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15.07.2019
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Galatasaray’da gündem Falcao ve Seri

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Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Galatasaray’da forvet ve orta saha arayışı sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ve İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’yi kadrosuna katmak istiyor. 

Geçen sezonun devre arasında 13 milyon avroya Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne’den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Yabancı basın, Galatasaray’ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.

Fernando Reges’i 4.5 milyon avro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri, geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

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Kaynak:DHA

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