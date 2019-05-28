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28.05.2019
Anasayfa SON DAKİKA Galatasaray'ın yayın geliri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geçti

Galatasaray’ın yayın geliri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geçti

Galatasaray bu sezon 212,6 milyon TL'yle en çok yayın geliri elde eden takım oldu.

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Süper Lig’de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda takımların elde ettiği yayın geliri miktarı şöyle açıklandı: 

Galatasaray-212,6 milyon TL
Beşiktaş-174 milyon TL
Fenerbahçe-153,8 milyon TL
Trabzonspor-135,7 milyon TL
Medipol Başakşehir-134,7 milyon TL
Evkur Yeni Malatyaspor-93,3 milyon TL
Bursaspor-87,8 milyon TL
Atiker Konyaspor-87,5 milyon TL
Antalyaspor-83,3 milyon TL
Aytemiz Alanyaspor-83,3 milyon TL
Çaykur Rizespor-83,3 milyon TL
İstikbal Mobilya Kayserispor-81,9 milyon TL
Demir Grup Sivasspor-81,9 milyon TL
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-80,3 milyon TL
MKE Ankaragücü-79,1 milyon TL
Kasımpaşa-77,7 milyon TL
Göztepe-76,3 milyon TL
Akhisarspor-71,9 milyon TL

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