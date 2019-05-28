Galatasaray’ın yayın geliri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geçti

Süper Lig’de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda takımların elde ettiği yayın geliri miktarı şöyle açıklandı:

Galatasaray-212,6 milyon TL

Beşiktaş-174 milyon TL

Fenerbahçe-153,8 milyon TL

Trabzonspor-135,7 milyon TL

Medipol Başakşehir-134,7 milyon TL

Evkur Yeni Malatyaspor-93,3 milyon TL

Bursaspor-87,8 milyon TL

Atiker Konyaspor-87,5 milyon TL

Antalyaspor-83,3 milyon TL

Aytemiz Alanyaspor-83,3 milyon TL

Çaykur Rizespor-83,3 milyon TL

İstikbal Mobilya Kayserispor-81,9 milyon TL

Demir Grup Sivasspor-81,9 milyon TL

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-80,3 milyon TL

MKE Ankaragücü-79,1 milyon TL

Kasımpaşa-77,7 milyon TL

Göztepe-76,3 milyon TL

Akhisarspor-71,9 milyon TL