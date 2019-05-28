Galatasaray’ın yayın geliri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı geçti

Süper Lig’de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda takımların elde ettiği yayın geliri miktarı şöyle açıklandı:
Galatasaray-212,6 milyon TL
Beşiktaş-174 milyon TL
Fenerbahçe-153,8 milyon TL
Trabzonspor-135,7 milyon TL
Medipol Başakşehir-134,7 milyon TL
Evkur Yeni Malatyaspor-93,3 milyon TL
Bursaspor-87,8 milyon TL
Atiker Konyaspor-87,5 milyon TL
Antalyaspor-83,3 milyon TL
Aytemiz Alanyaspor-83,3 milyon TL
Çaykur Rizespor-83,3 milyon TL
İstikbal Mobilya Kayserispor-81,9 milyon TL
Demir Grup Sivasspor-81,9 milyon TL
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-80,3 milyon TL
MKE Ankaragücü-79,1 milyon TL
Kasımpaşa-77,7 milyon TL
Göztepe-76,3 milyon TL
Akhisarspor-71,9 milyon TL