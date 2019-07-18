Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’a geldi.

Sarı kırmızılı ekibin, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri sevgi gösterileri arasında aracına bindi ve kulüp binasına doğru yola çıktı. Galatasaray’ın Seri transferi için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.

Fransa’da Nice forması giydiği dönemde Galatasaraylı Younes Belhanda ile takım arkadaşı olan Fildişi Sahili’nin yıldızı, geçen sezon başında Fulham’a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Seri, birçok Avrupa devinin de radarında olan bir isimdi.