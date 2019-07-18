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18.07.2019
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Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz cinsiyet ayrımcılığına karşı: Futbol oynayan kadınları desteklemeye devam edeceğim

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Galatasaray’ın yeni transferi İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı Avusturya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolda cinsiyet ayrımcılığına karşı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu ayrımcılığa tepki olarak İsveç Milli Takımı’ndan kazanacağı tüm primi İsveç’teki kadın futboluna bağışladığını da vurguladı. Durmaz, “Yalnızca İsveç’e değil, futbol oynayan tüm kadınlara bağış yaptım. Onları desteklemeye devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK MUTLU OLDUM’

Galatasaray’a geldiği için duyduğu mutluluğu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur,” diye konuştu. Geride kalan sezonu Fransa’nın Toulouse takımında tamamlayan Jimmy, “Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray’da oynamak benim en büyük rüyalarımdan bir tanesiydi. Bu gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum,” ifadelerini kullandı.

Jiimmy Durmaz, kariyerinde sürekli meydan okumalar içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım, önemli meydan okumalarla karşılaştım. Her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız bu tip rekabetlere hazır olmalısınız. Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim. Galatasaray gibi bir takımın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynayabiliyorum. Her türlü rekabete hazırım”.

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