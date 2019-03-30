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31.03.2019
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Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha

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Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı’nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup’un 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Müsabakanın 19. dakikasında 1-0 önde olan Galatasaray’ın atağında Medipol Başakşehir’den Efe Arda Koyuncu sakatlık geçirdi. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emirhan, önce bir rakibinden sonra da kaleciden sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakibinin yerde kaldığını fark edince golü atmak yerine meşin yuvarlağı taca gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Emirhan’ın da bir gol attığı müsabakayı 7-1 kazandı.

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı’nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atarak centilmenlik örneği sergilemişti.

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