Galerici sinek avlıyor

İzmir’de uzun süredir durgunluğun hakim olduğu ikinci el otomobil piyasasında, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesi de satışlara canlılık getirmedi.

Alım satımların artması için indirimlerin sona erdiği 30 Haziran tarihini bekleyen galericiler, sonrasında da bekledikleri satış rakamlarını yakalayamazken, önceden taksi olarak kullanılan otomobiller, fiyatlarının uygun olması ve alım gücü doğrultusunda daha fazla talep görmeye başladı.

Belirsizlik var, hareketlilik yok

İzmir’de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent’te ticaretin durma noktasına geldiğini belirten galerici esnafından Fahri Karlık, son dönemde ikinci el otomobil satışlarının eskiye nazaran çok azaldığını söyledi. Karlık şöyle konuştu: “Şu an bir belirsizlik var. Yeni otomobil satanlar da biz de bu belirsizliği yaşıyoruz. Umuyoruz ki olumlu yansımaları olur ama satışlarda hareketlilik yok.” Taşıt kredisi için faizlerin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Karlık, “Gelen alıcıların çoğu ‘Kredi çıkartabilir miyiz’ diye soruyor. Ama birçok müşteriye bankadan ret geliyor” dedi.

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İşler kötü, dükkanlar boş

Otokent’te boş dükkan sayısının giderek arttığına dikkat çeken esnaftan Şerif Dönmez ise şunları söyledi: “İşler şu an kötü. Hareket yok. Site bomboş, dükkanlar boşaldı. Nakit araç almak isteyen yok. ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesiyle işlerimiz açılır mı, diye düşündük. Ama hâlâ telefonlar çalmıyor. Akşama kadar oturuyoruz.”

Son günlerde, daha önce taksi olarak kullanılan otomobillerin giderek daha fazla talep gördüğünü aktaran ikinci el otomobil satış koordinatörü Uğur Durmaz da taksilerin en fazla 9 yıl trafikte kalabildiğini, genellikle 3 ya da 5 yaşındaki bir otomobilin taksi işinden çıktığını ifade etti. İkinci el olarak müşteriye satılan bu otomobillerin düşük fiyatları nedeniyle tercih edildiğini kaydeden Durmaz, “Fiyatlar makul olduğu için müşteriler ikinci el piyasasında taksi çıkmalarına rağbet ediyor. Bu araçların bakımları günü gününe yapılıyor. Normalde aynı aracın fiyatı 40 bin liraysa, taksi çıkması olunca 18-20 bin lira arasında satın alabilirsiniz. 2012 model arabayı 13 bin liraya veriyoruz. Bu otomobillerin bakımı yaptırılınca şehir içinde rahatlıkla kullanılır.”