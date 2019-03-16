17.03.2019
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Galip ama huzursuz

birgun.net birgun.net

EREN TUTEL

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta Konyaspor maçında protestolar eşliğinde üç puanı kazanan Beşiktaş, Konya maçının aksine bir hayli durgun ilk yarı geçirdi. Göztepe’nin topu tamamen bırakarak direkt hücumu düşündüğü devre boyunca pozisyon üretemeyen siyah-beyazlılar, enerjisiz ve uyumsuzdu. Tamer Tuna’nın istediklerini kusursuza yakın sahaya yansıtan Göztepe, soyunma odasına skordan ve oyundan memnun bir şekilde gitti.

İkinci yarıya ise Şenol Güneş oyuna ondan görmeye alışık olmadığımız bir şekilde dizilişi değiştirerek başladı. İlk yarıda sakatlanan Adriano’nun yerine oyuna giren Necip Uysal’ı kenera alan ve Jeremain Lens’i sahaya sürerek üçlü savunmaya dönen tecrübeli teknik adam istediğini ilk dakikalarda aldı. Daha hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz’la golü bulurken, siyah-beyazlılar 60’ncı dakikaya kadar ilk yarının tam aksi bir futbol ortaya koydu. 60’dan sonra Göztepe’nin kontrolüne geçen maç Beşiktaş için riske girse de sezonun başından beri sağlıklı bir futbol oynayamayan İzmir ekibi sahadan yine hayal kırıklığıyla ayrılan taraf oldu.

Özetle Beşiktaş çok nadir bir bölümünde iyi oynadığı maçtan üç puanla ayrıldı ancak futboluyla yine sınıfta kaldı. Şenol Güneş ile kopan ipler, futbolculara yapılan ödemelerin gecikmesi Beşiktaş’ın oyununu etikilemeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar için kalan sekiz hafta pek de ‘huzurlu’ geçmeyecek gibi.

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