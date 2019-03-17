Game of Thrones final sezonunun bölüm süreleri belli oldu

HBO tarafından yayımlanan ve dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones’un final sezonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gişe rekorları kıran dizinin 8. sezonunda, 82 dakikalık bir bölüm de bulunuyor.

Dizinin bu sezonunda en kısa bölüm 52 dakika olacak. Bu bölümün ilk giriş bölümü olması ise heyecanın artırılmak istediğini gösteriyor.

Game of Thrones 8. sezonda bölüm süreleri ortalama 72 dakika olacak

52 dakika ile 82 dakika arasında değişecek olan bölümlerin ortalaması 72 dakika olacak.

üm bölümlerin adları ve dakika bilgileri ise şu şekilde:

Bölüm 1: 54 dk

Bölüm 2: 58 dk

Bölüm 3: 82 dk

Bölüm 4: 78 dk

Bölüm 5: 80 dk

Bölüm 6: 80 dk

HBO CEO’su Richard Plepler, ironi yaparak dizi bölümlerinin adeta film olacağı sinyalini verdi.