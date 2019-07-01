26.2 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa DÜNYA Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

birgun.net birgun.net

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, dizi hayranlarının final sezonuyla ilgili olumsuz yorumlarından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

The Independent’in aktardığına göre George RR Martin, “İnternet öylesine zehirli hale geldi ki, artık eski fan kültürünü tanıyamıyorum. Eskiden hayranlar çizgi roman ve bilim kurgu dünyasında yaşananlara doğru tepki veriyordu. Evet, anlaşmazlıklar, hatta düşmanlıklar vardı, ama şimdi internette gördüğümüz delilik” dedi.

Game of Thrones’un final sezonundan memnun kalmayan dizi hayranları, şu ana kadar bir milyondan fazla imza toplayan bir dilekçe hazırlamıştı. Hayranlar, daha deneyimli yapımcıların finali tekrar yazmasını talep ediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,076AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

birgun.net -
Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice...
Devamını Oku

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri: Mesele bina değil eğitim

birgun.net -
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencilerinin,...
Devamını Oku

Bodrum’da yangın

birgun.net -
Bodrum'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve...
Devamını Oku

Öztrak: Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması şarttır

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Devamını Oku

Benzine yine zam!

birgun.net -
Seçimlerin ardından bir zam da benzine geldi.
Devamını Oku

Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

birgun.net -
Bingöl'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift yaşamını yitirirken, 5...
Devamını Oku

HDP’den Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti

birgun.net -
HDP'li isimler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Hong Kong’da eylemciler meclisi bastı

birgun.net -
Hong Kong'da eylemciler yerel idarenin meclisini basarak binayı işgal etti. Hong Kong'un...
Devamını Oku

İBB’den ulaşım çilesine önlemler

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan...
Devamını Oku

Japonya’da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

birgun.net -
Japonya'da uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı yeniden başladı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi