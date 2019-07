Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, dizi hayranlarının final sezonuyla ilgili olumsuz yorumlarından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

The Independent’in aktardığına göre George RR Martin, “İnternet öylesine zehirli hale geldi ki, artık eski fan kültürünü tanıyamıyorum. Eskiden hayranlar çizgi roman ve bilim kurgu dünyasında yaşananlara doğru tepki veriyordu. Evet, anlaşmazlıklar, hatta düşmanlıklar vardı, ama şimdi internette gördüğümüz delilik” dedi.

Game of Thrones’un final sezonundan memnun kalmayan dizi hayranları, şu ana kadar bir milyondan fazla imza toplayan bir dilekçe hazırlamıştı. Hayranlar, daha deneyimli yapımcıların finali tekrar yazmasını talep ediyor.