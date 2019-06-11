Garanti Bankası’nın internet adresi değişti

BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası, bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. Banka bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

Bugüne kadar www.garanti.com.tr alan adını kullanan Garanti Bankası bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak.

BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

Garanti Bankası resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu’nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA’nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve 11 Haziran’dan itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.

Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sorularınız olursa şubelerimiz ya da 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.”