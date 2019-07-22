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22.07.2019
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Gareth Bale’e inanılmaz transfer teklifi

birgun.net birgun.net

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Real Madrid’de Teknik Direktör Zinedine Zidane’ın kadrosunda düşünmediği Gareth Bale’a haftalık 1 milyon pound’luk maaş teklif etti.

Mirror’ın haberine göre, 30 yaşındaki Galli futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde en çok kazanan isim olacak fakat gelen haberlere göre Bale’ın niyeti Avrupa’da kalmak.

2013’te 101 milyon avro karşılığında Tottenham’dan Real Madrid’e giden Bale, o dönem için tarihin en pahalı transferi unvanını Cristiano Ronaldo’nun elinden almıştı.

Beijing Guoan, Beşiktaş’ın forveti Burak Yılmaz’ı 2016-17 sezonunda kadrosunda bulundurmuştu.

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