Gariban turistin tercihi Türkiye oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı turist sayısı açısından hızlı artışların gözlemlendiği yıl oldu. Ancak turizm geliri döviz bazında turist sayısındaki artışa kıyasla daha yavaş artıyor. Başka bir deyişle Türkiye’ye gelen turistler geçmişe göre daha az para harcıyor. Yabancı turistin Türkiye’yi tercih ederken en önemli gerekçesi dövizin değerli ve bu yüzden Türkiye’nin ucuz olması. TÜİK verilerine göre Türkiye’yi tercih eden turistlerin geneli orta ve düşük gelirli turistlerden oluşuyor.

İlk çeyrekteki toplam ziyaretçi sayısı 6,2 milyon kişi

Çok yüksek gelirlilerin oranı: yüzde 1,5

Yüksek gelirlilerin oranı: yüzde 12,4

Orta gelirlilerin oranı: yüzde 78

Düşük gelirlilerin oranı: yüzde 6,7

Çok düşük gelirlilerin oranı: yüzde 1,1

*TÜİK verileri üzerinden hesaplanmıştır.

Türkiye yabancı turist için gittikçe cazipleşiyor

Döviz kurunun değerlenmesiyle birlikte yabancı turistler için Türkiye daha da cazip hale geliyor. Bir yabancı turist için Türkiye 5 yıl öncesine göre yüzde 23 daha ucuz. Çünkü TÜİK verilerine göre 2019 Haziran’ında turist başına harcama 633 dolar iken bu tutar 5 yıl önce 2014 Haziran’ında 823 dolardı. İşte yıllara göre haziran aylarındaki turist başına harcama tutarları

2013 Haziran: 816 dolar

2014 Haziran: 823 dolar

2015 Haziran: 724 dolar

2016 Haziran: 664 dolar

2017 Haziran: 612 dolar

2018 Haziran: 638 dolar

2019 Haziran: 633 dolar

*TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Ziyaretçi sayısı yüzde 15,3 arttı

Bu yılın ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran) Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 arttı. İlk çeyrekte 6,2 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye’de yaz aylarının etkisiyle ikinci çeyrekte 12,7 milyon kişi ziyaret etti. Buna karşılık turizm gelirleri turist sayısı kadar hızlı artmadı. Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar oldu.

Avrupalı gelmiyor, Ortadoğulu akın ediyor

2002’de 100 turistin 73’ü Avrupalı iken 2018’de bu sayı 44’e geriledi. Son 10 yılda ise turist sayısı artmasına rağmen Avrupalı turist sayısı azaldı. Öte yandan Arap ülkelerinden gelen turistler son 5 yılda yüzde 200 arttı.

2002 yılı: Avrupalı oranı yüzde 73

2002’de Türkiye’ye gelen 12,9 milyon turistin 9,4 milyonu yani yüzde 73’ü Avrupalıydı. Avrupalı turistler içinde başı hep Almanya çekti. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Bulgaristan ve Fransa takip etti. Buna karşılık 90’lı yıllardan günümüze dek Rus turistlerin sayısı da gittikçe arttı.

2018 YILI: Avrupalı oranı yüzde 44

2012’den sonra özellikle döviz kurunun değerlenmesi yabancı turistin Türkiye’ye dönük ilgisini de artırdı. 2012’de 31 milyon turisti ağırlayan Türkiye, 2018’de 39 milyon turisti ağırladı. Ancak Avrupalı turist sayısı 18,2 milyondan 17,3 milyona geriledi. Böylece toplam turist sayısı artmasına rağmen tarihte ilk defa Avrupalı turist sayı olarak da azaldı.