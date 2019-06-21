Gaye Boralıoğlu, ödülünü Mor Çatı Vakfı’na bağışladı

“Duygu Asena Kadının Hâlâ Adı Yok Roman Ödülü”nü alan Gaye Boralıoğlu, 15 bin lira değerindeki ödülünü Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışladı.

Yazar Gaye Boralıoğlu, “Dünyadan Aşağı” romanıyla “Duygu Asena Kadının Hâlâ Adı Yok Roman Ödülü”nü kazandı. Boralıoğlu’na ödülünü, gazeteci-yazar Doğan Hızlan ve Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu verdi.

Boralıoğlu, 15 bin lira değerindeki ödülü, şiddete maruz bırakılan kadınlarla dayanışma ve şiddete karşı mücadele için kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışladığını açıkladı.