Gazete ambargosuna hak ihlali kararı

Cezaevlerindeki mahkûmlara birçok gazete ve dergininin verilmemesi AYM tarafından hak ihlali sayıldı. Mahkumlar Özgürlükçü Demokrasi, Demokrasi, Demokratik Ulus, Yeni Demokratik Ulus, Serxwebun, Özgür Gündem, Özgür Halk, Azadiya Welat, Diz Çökmeyenlerin Gazetesi ve Atılım isimli gazeteler ile Jineoloji isimli derginin 2014 ve 2018 yılları arasındaki bazı sayılarının kendilerine verilmemesi sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvuru sonucu mahkûmlar, cezaevi idarelerinden ve yerel mahkemelerden istediği sonucu alamadı. Mahkûmlar, yayınların kendilerine iletilmemesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

BAKANLIK SAVUNDU

Adalet Bakanlığı ise Yüksek mahkemeye gönderdiği karşı görüşte, ilgili yayınların tutuklulara verilmemesinin ‘keyfilik içermediğini’ ve ‘demokratik toplumda gerekli bir uygulama’ olduğunu öne sürdü.

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“İLKELERE AYKIRI”

Olayla ilgili bir değerlendirme yapan AYM raportörü, yayınların verilmemesinin, mahkûmların terör suçlarından cezaevine girmesinden ve cezaevlerinin ‘yüksek güvenlikli’ olmasından kaynaklandığını tespit etti. Raportör aynı yayınların farklı cezaevlerinde verildiğini de ortaya koydu. Bu durumun hukuk devleti ilkeleri arasında yer alan ‘idari faaliyetlerin belirliliği ilkesi’ne aykırılık oluşturduğunu bildirdi.

500 TL TAZMİNAT

Karar için toplanan AYM Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararla, gazete ve dergilerin mahkûmlara verilmemesinin, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini açıkladı. Kurul, her başvurucuya 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.