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12.06.2019
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Gazeteci Ayşe Düzkan tahliye oldu

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Fotoğraf: Evrensel

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ‘Nöbetçi Genel Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı için 1 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve 29 Ocak’tan bu yana tutuklu olan gazeteci Ayşe Düzkan tahliye edildi.

Özgür Gündem gazetesinin ‘Nöbetçi Genel Yönetmenliği’ kampanyasına katılan Ayşe Düzkan, hakkında verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanması üzerine 29 Ocak 2019’da tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.

Düzkan, cezaevi yönetimine yaptığı başvuru üzerine Mayıs ayının sonunda Eskişehir Açık Cezaevi’ne geçmişti.

Düzkan’ın kızı Haziran Düzkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada annesinin tahliye edildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Merhaba, annem #ayşedüzkan dün tahliye edildi ve şimdi İstanbul’da dinleniyor. Bir kaç gün telefonunu açmak istemiyor ama sonra yine buralarda olacak. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler.”

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