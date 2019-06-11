Gazeteci Çiğdem Toker’e açılan tazminat davası reddedildi

Gazeteci Çiğdem Toker’e “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” yazısı üzerine açılan tazminat davasının duruşması görüldü. Toker’e PTT’nin ‘itibarını zedelediği’ iddiasıyla açılan 50 bin TL’lik tazminat davası reddedildi.

Toker’e 22.04.2018 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan”PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” yazısında PTT’nin ‘itibarını zedelediği’ iddiasıyla dava açılmıştı. Toker’in 50 bin TL ile yargılandığı tazminat davası, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ‘şartlar oluşmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.

PTT, mahkemeye sunduğu dilekçede gazeteci Toker’in bahsi geçen yazıda “şirketi aşağılayıcı ve kamuoyu nezdinde güvenilirliğini sarsmaya yönelik ifadeler” kullandığını iddia ediyordu.

Toker’in ilgili yazısı şöyle:

“Konuyu TBMM KİT Komisyonu’nda PTT’nin 2016 yılı hesapları incelenirken İzmir Milletvekili AtilaSertel gündeme taşıdı. Özet şu: PTT maliyetini 61 milyon TL olarak hesapladığı 23 bin 500 adetlik kamera alım ihalesi planlamış. Dosya altı ay bekletilmiş. 24 Aralık 2017’de çıkan KHK ile PTT ihalesi açık ihale olmaktan çıkıp “davet”e dönüşmüş. Kararname yayımından dört gün sonra PTT, STM şirketiyle sözleşme imzalamış. KHK sonrası kamera adedi 20 bin 825’e düşmüş ama maliyet 70 milyon 150 bin TL’ye yükselmiş. Sertel, anlaşma imzalandıktan üç gün sonra 31 Aralık’ta “birçivi dahi çakılmadan” STM’ye 42 milyon 37 bin lira ödeme yapıldığını da anlatıyor. Haber STM’nin daha sonra eski Diyanet İşleri Başkanı MehmetGörmez’in oğlunun sahipleri arasında yer aldığı bir şirkete yüzde 5 komisyon karşılığı ihalenin bir bölümünün verildiği iddiasıyla yer aldı.

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Sicil kayıtlarını incelerken gözümüze takılan bir unsuru da biz buradan paylaşalım: PTT Genel Müdürü KenanBozgeyik, komisyon toplantısında STM’nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı şirketi olduğunu belirtmişti. “Devletinkamunun şirketine ihaleettiler, kimseye peşkeş çekilmedi” dedi. Ticaret Sicili’nde, STM’nin yönetim kurulu üyeleri arasında 22, 23, 24. dönem AKP Ankara Milletvekili ve halihazırda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Reha Denemeç’in de adı görülüyor. Belki Denemeç, KİT Komisyonu’na bu tartışmayla ilgili bilgi aktarır.”

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