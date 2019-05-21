Gazeteci Ergin Çevik saldırıya uğradı

Gazeteci Ergin Çevik kimliği belirsiz üç kişi tarafından Antalya’nın Aksu ilçesinde darp edildi.

Çevik’in geçtiğimiz günlerde köşesine taşıdığı Kundu’daki Orion Pazarı ile ilgili yazısı saldırının sebebi olabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine gazeteciye saldırı

ARTIK YETER!

“Güney Haberci” internet haber sitesinin sahibi Ergin Çevik, bugün akşam saatlerinde Aksu’da, 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların yumrukladığı Çevik, darp raporu alırken gözler köşe yazılarına konu olan “peşkeşe” çevrildi.

Alınan bilgiye göre saldırganlar bugün akşam üzeri Güney Akdeniz internet gazetesinin Aksu ilçesindeki bürosuna geldi. Sekreterden Ergin Çevik’in ofiste olmadığını öğrenen kimliği belirsiz kişiler, “Ona Kundu’dan selamımızı söyleyin. O anlar” diyerek oradan ayrıldı. Kamera kayıtlarına göre 3 kişi oldukları anlaşılan saldırganlar 1 saat sonra Pınarlı Kavşağı’nda bir restoranın önünde Çevik’in önünü kesti. “Gazeteci Ergin sen misin” sorusuna “evet” yanıtını alan saldırganlar, peş peşe attıkları yumruklarla Çevik’i darp ettikten sonra oradan uzaklaştı.

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Gazeteci Ergin Çevik, yakın tarihte Kundu’daki tartışmalı Orion Pazarı’nı köşesine taşımıştı. Saldırganların “Kundu’dan selam getirdik” demesi, Orion Pazarı ile ilgili hukuksuzluk haberlerini akıllara getirdi.

Öncelikle Ergin Çevik’e geçmiş olsun demek istiyoruz. Son zamanlarda gazeteci ve siyasilere yönelik giderek artan saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü dile getiriyoruz. Gazetecilere istediğini yazdırıp, istemediğini zorbalıkla yazdırmayacağını sanan zihniyeti bir kez daha kınıyoruz.

Bu tür saldırılar gazetecileri korkutamaz. Gazeteci her koşulda olan biteni yazmaya devam edecektir. Geçen hafta meslektaşımız İdris Özyol’a yapılan saldırıdan hemen sonra yaptığımız çağrıda olduğu gibi; adalet sağlayıcılarını Ergin Çevik’e saldıranları bir an önce cezalandırmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla. Çağdaş Gazeteciler Derneği

Akdeniz Şubesi”