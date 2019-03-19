Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Aydın, çok sayıda ödülün sahibiydi.

TGC Yönetim Kurulu da Gülden Aydın için bir başsağlığı mesajı yayınladı:

“Gülden Aydın’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Gülden Aydın 19 Mart 2019 Salı günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı başsağlığı mesajında “Gazetecilik mesleğine uzun yıllardır başarıyla hizmet veren Gülden Aydın’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’ndaki binasında saat 11.00’de yapılacak törenin ardından Gülden Aydın’ın cenazesi Ihlamur’daki Cemevi’ne götürülecek. Daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.”

Gülden Aydın’ın özgeçmişi:

1958 yılında Sivas’ta doğdu. Erzurum Nenehatun Öğretmen Okulu’ndan sonra İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1988 yılında 2000’ e Doğru Dergisi’nde başladı. 1991- 1994 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. 2002-2004 yılları arasında Akşam Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendi. 2004’ten bu yana Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik yapıyordu. 1994-2005,2010 ve 2014 yıllarında Haber Dalında TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri sahibiydi. ‘Yeryüzü Yanılgısı’ adlı bir şiir kitabı yayınlandı.

Aydın, bir konuşmasında kendini şöyle tanıtmıştı:

“Kısa süren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinden sonra gazeteci oldum. 1994’ten bu yana Hürriyet Gazetesi’ndeyim. 2002-2004 yılları arasında Akşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra döndüğüm Hürriyet’te uzman muhabirlik yapıyorum. Hayatımın önceliği haber. Kadın ve çocuğa karşı şiddet, istismar ve tecavüz, Güneydoğu, sınır ötesi özel ilgi alanımda. Heyecanım, vicdanım yegâne zenginliğim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve sürekli basın kartı sahibiyim. Çok sayıda ödülüm var. Ancak en büyük ödüllerim, haber yaparak ulaştığım mağdur kadın ve çocukların hayatlarının olumlu yönde değişmesinde rol oynamak.”