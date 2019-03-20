20.03.2019
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Gazeteci Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir kanser tedavisi gören ve hastanede hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi’nin deneyimli muhabiri, araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Beşiktaş Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gülden Aydın için ilk tören Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin binasında yapıldı. Buradaki törenin ardından Gülden Aydın’ın naaşı öğle saatlerinde Beşiktaş Cemevi’ne getirildi.

Cenaze törenine Gülden Aydın’ın ağabeyi Gazi Aydın, kız kardeşleri Mürüvet Aydın, Günay Çopur, Gülden Aydın’ın kızı Ceren Karşılayan, Hürriyet Gazetesi yazarları, mesai arkadaşları, gazeteciler ve yakınları katıldı. Taziyeleri Gülden Aydın’ın kızı Ceren Karşılayan kabul etti.

Cenaze töreni öncesi konuşan Gülden Aydın’ın ağabeyi Gazi Aydın, “Çok başarılı bir gazeteciydi. Çok dürüsttü. Tarafsızlık ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Peşine düştüğü bir haberi doğruluğunu kanıtlamadan, doğruluğu konusunda kimseye ödün vermeyen, doğru neyse onun peşinde olan onu haberleştiren bir kişiydi,” dedi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Cemevindeki cenaze töreninin ardından Gülden Aydın’ın naaşı omuzlara alınarak Cenaze aracına konuldu. Gülden Aydın son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Gülden Aydın, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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