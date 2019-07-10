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10.07.2019
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Gazeteci iktidarın sesi değildir

Basın meslek örgütleri SETA’nın gazetecileri fişleyen raporuna karşı TGC Gazeteciler Restoranı’nda bir araya gelerek basın toplantısı yaptı. TGC Genel Sekreteri Güneş, “SETA’nın gazetecileri fişlemesi suçtur” dedi

RIFAT KIRCI RIFAT KIRCI

Basın meslek örgütleri Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) gazetecileri fişleyen raporuna tepki gösterdi. Toplantı TGC binasında yapıldı. Ortak açıklamayı TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş okudu. Gazetecilere saldırıların giderek arttığına değinen Güneş, muhalif basının susturulmaya çalışıldığı ve SETA’nın hazırladığı Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları raporunda gazetecilerin fişlenmesinin suç olduğu söyledi.

Ortak basın toplantına TGC, PEN Türkiye, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türk Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), Haber-Sen ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) katıldı.

İKTİDAR TEK TİP GAZETECİ İSTİYOR

Güneş, Türkiye’de yıllardır sistematik olarak sürdürülen baskı sonucu, başta ana akım medya olmak üzere medyanın çoğunluğunun iktidarın etkisi altına alındığını ve haber alma hakkının engellendiğine değindi. Güneş şunları söyledi: “2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 157’nci sırada yer alan Türkiye, dünyada en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülkelerden biridir. Baskılarla kapatılan yüzlerce yayın organı nedeniyle 10 bini aşkın gazeteci işsiz bırakılmıştır. Çalışan gazeteciler de sansür ve otosansür etkisi altındadır. Gazetecilere iktidar organları tarafından haberlerin hangi başlıklarla yapılacağı talimatlarla bildirilmektedir. Soru sormak isteyen gazetecilere baskı kurulmaktadır. İktidar tek tip gazeteci ve haber istemektedir.”

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Gazetecilerin görevinin iktidarın istediği yayını yapmak olmadığını söyleyen Güneş şöyle dedi: “Gazeteci iktidarın sesi değildir. Gazeteci halkın haber almasından ve bilgilendirilmesinde sorumludur. İfade özgürlüğü sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren düşünceleri de kapsamaktadır.”

SALDIRILARIN SORUMLUSU SETA OLACAKTIR

SETA’nın raporunun basın çalışanlarına yönelik saldırıların sorumlusu olduğunu belirten Güneş, “Meslektaşlarımızı basın, düşünceyi ifade ve kişisel özgürlüklerine yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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