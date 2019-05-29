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29.05.2019
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Bugün cezaevine alınan gazeteci Kadri Gürsel’e tahliye kararı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Gürsel, adliyedeki işlemlerin ardından polis eşliğinde cezaevine götürüldü. 

Akşam saatlerinde ise gazeteci Kadri Gürsel’e tahliye kararı verildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Kadri Gürsel, adliyeye davet edilmesi üzerine Çağlayan Adliyesi İnfaz Savcılığı’na geldi. İnfaz işlemlerinin ardından Metris cezaevine gönderilecek. Gürsel, 11 ay cezaevinde kalmıştı.

GÜRSEL’DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Gürsel, twitter hesabı üzerinden olayla ilgili açıklama yaptı. Gürsel, şunları söyledi:

  • Delilsiz ve keyfi biçimde 11 ay hapiste tutulduğum Cumhuriyet soruşturması ve davasında gazetecilik faaliyetimin suçlanması nedeniyle hakkımda verilen ve onanan 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 10 gün içinde savcılıkta olmam istendi.
  • Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır.
  • Cumhuriyet davasında verilen ve 11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur.
  • Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir.
  • AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir.
  • Gazetecilik faaliyetimden dolayı delilsiz, haksız ve hukuksuz olarak verilmiş ve 11 aylık tutukluluğum ile peşinen, tamamı infaz edilmiş bir hüküm gerekçe gösterilerek hapse konulmam, maruz kaldığım adaletsizliği daha da artırıyor.

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