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27.05.2019
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Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

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Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ olarak savcılığa ifade verdi. Gelen bir ihbarla FETÖ lehine yazılar yazmakla suçlanan Gültekin takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Gültekin, ‘Mağdur edebiyatı yapmayın diyen vicdansızlara’ yazısı nedeniyle savcılığa yapılan ihbar nedeniyle FETÖ soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli olarak çağrıldı.

2010 yılından beri FETÖ ile ilgili yazılar yazdığını belirten Gültekin’in ifadesinde FETÖ’nün yargıda ve birçok kurumda çoğalmasına dikkat çektiğini ve hükumeti uyardığı birçok yazısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Gültekin, söz konusu yazısında mağdur şahısların yeterince ayıklanmadığını ve bu durumun FETÖ’ye yaradığını söyledi. Yazıda maillerine yer verilen kişiler hakkında bir yargı kararı bulunmadığını belirten Gültekin, “Mailini paylaştıgım şahıslar hakkında herhangi bir yargı kararı olmadan KHK ile işten atılmış şahıslardır. Amacım FETÖ’yle mücadele ederken adaletli bir şekilde doğru bir yol izlenmesini uyarı mahiyetinde belirtmekti” dedi.

Gültekin’e ayrıca FETÖ/PDY havuz sorgulamasında örgüt tepe yöneticileri ile hts kayıtları da soruldu. Gültekin, bu soruya “Gazeteci kimliğim nedeniyle birçok kişiyle telefonla görüşüyorum. Kayıtlar buna ilişkindir. Bu örgütle bugüne kadar herhangi bir irtibatım mevcut olmamıştır” yanıtını verdi. 

Gültekin’in avukatı da Gültekin’in FETÖ’nün usulsüz dinlemesi yaparak oluşturduğu selam tevhid dosyasında mağdur konumunda olduğunu belirterek soruşturmada takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Twitter’dan konuyla ilgili açıklama yapan Gültekin, “Meczubun biri KHK’lı mağdurları savunduğum bir yazımı FETÖ’yü savunuyor diye şikayet etmiş. Sözümona diğer akıllılarda ona uyup soruşturma açmış” ifadelerini kullandı. 

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