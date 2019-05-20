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22.05.2019
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Gazeteci Metin Cihan’a ‘Gezi paylaşımı’ soruşturması

Kızı Rabia Naz Vatan’ın için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan’ın sesini sosyal medyadan duyuran Metin Cihan, Gezi paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

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Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve olayın duyulmasını sağlayan gazeteci Metin Cihan’ın #BenDeGeziciyim etiketini kullandığı için ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İfade vermek üzere emniyete çağrılan Cihan, Gezi Direnişiyle alakalı bir tweet’i nedeniyle ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İfade verdikten sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Cihan, 5 Aralık 2018 tarihli “Pişman değilim yine olsa yine yaparım #BenDeGeziciyim” paylaşımı nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

İfadesini paylaşan Cihan, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Metin Cihan, “Gezi’deydim. Gezi’yi hep savundum, hep savunacağım. bazı gazeteler, televizyonlar ve siyasetçiler tarafından insanlara çok farklı anlatıldığını biliyorum ama gün gelecek herkes gezi günlerinin bu memleket için değerini anlayacak” dedi.

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