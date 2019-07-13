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13.07.2019
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Gazeteci-ressam Zehra Doğan, Berlin’de gözaltına alındı

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Hasankeyf için Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde eylem yapan ressam ve gazeteci Zehra Doğan ile 3 Fransız sanatçı gözaltına alındı.

Yeni Yaşam’ın haberine göre, ressam ve gazeteci Zehra Doğan, Ilısu Barajı ile sular altında bırakılmak istenen Hasankeyf için 3 Fransız sanatçı arkadaşı ile birlikte Almanya’nın Berlin kentindeki Pergamon Müzesi’nde eylem yaparken gözaltına alındı.

Doğan, gözaltında tutuldukları sırada Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Berlin’de, Hasankeyf’e ses vermeye çağırmak adına Bergamon Müzesinde Juan Golan Elibeg, Aurélie Gerardin, Thomas Lamouroux ile birlikte yaptığımız performans nedeniyle  Alman polisi tarafından alıkonulduk. Sorgu devam ediyor.”

SERBEST BIRAKILDI

Zehra Doğan, twitter hesabından daha sonra yaptığı açıklamada, sorgunun ardından serbest bırakıldığını duyurdu:

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