Gazeteci Süheyla Kaplan hakkında soruşturma açıldı

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan ve Alman vatandaşı olan gazeteci Süheyla Kaplan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı haberler ve sosyal medyada paylaşımları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Kaplan hakkında ihbar sonucu ‘Erdoğan’a hakaret’ ettiği iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Gazeteci Kaplan hakkında Türkiye’de 24 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medyada gazeteci Musa Kart’ın, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla’, ‘Erdoğan’ın Kandil ve Susurluk planı’ şeklinde sosyal medyada yazdığı yorum, yine aynı şekilde ‘Tamam kampanyası’ çerçevesince Birleşik Haziran Hareketi tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında Hamburg’un Sternschanze semtindeki standta ‘demokrasi bildirgesi’ üzerine yaptığı konuşma nedeniyle ‘terör propagandası yaptığı’ gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor.