Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

“Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı.

Demirağ, Ankara Batı Adliyesi’ne giderek infaz savcılığında işlemlerini yaptırmıştı. İşlemlerin ardından Demirağ, Ayaş Cezaevi’ne teslim olmuştu.

Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği öğrenildi.

Cezaevine girmeden kaleme alıp bugün yayımlanan Yeniçağ gazetesi yazısında Demirağ, cezaevinde yer olmadığına dikat çekti. Demirağ, “Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele… Hastanede yattığım için bir ay süre ile ertelenen infazın yerine getirilmesi için Adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı söylendi” ifadelerini kullandı.

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SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Demirağ, geçtiğimiz ay 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Demirağ’a sopalarla saldıran 6 kişi, daha sonra serbest bırakılmıştı.