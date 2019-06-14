25.3 C
Istanbul
14.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

birgun.net birgun.net

“Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı.

Demirağ, Ankara Batı Adliyesi’ne giderek infaz savcılığında işlemlerini yaptırmıştı. İşlemlerin ardından Demirağ, Ayaş Cezaevi’ne teslim olmuştu.

Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği öğrenildi.

Cezaevine girmeden kaleme alıp bugün yayımlanan Yeniçağ gazetesi yazısında Demirağ, cezaevinde yer olmadığına dikat çekti. Demirağ, “Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele… Hastanede yattığım için bir ay süre ile ertelenen infazın yerine getirilmesi için Adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı söylendi” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir:  Saldırıya uğrayan Yeniçağ Yazarı Demirağ, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Demirağ, geçtiğimiz ay 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Demirağ’a sopalarla saldıran 6 kişi, daha sonra serbest bırakılmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,628AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

birgun.net -
"Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ serbest...
Devamını Oku

Haber merkezinde çok kültürlülük ve çok dillilik paneli düzenleniyor

birgun.net -
Haber merkezinde çok kültürlülük ve çeşitlilik bağlamında "dil" paneli yarın (15 Haziran...
Devamını Oku

Gerici Nurettin Yıldız, İleri Haber’in Twitter hesabını askıya aldırdı

birgun.net -
Gerici Nurettin Yıldız’ın telif şikayeti üzerine İleri Haber’in Twitter hesabı 24 saate...
Devamını Oku

Hindistan’da eşinin TikTok kullanmasına izin vermediği kadın intihar etti

birgun.net -
Hindistan’da 24 yaşındaki bir kadın, eşi TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için...
Devamını Oku

Sırbistan’dan ithalata sıfır gümrük kararı

birgun.net -
Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti, 35 bin ton ayçiçeği tohumu...
Devamını Oku

Rus polislere Türkiye’de tatil izni çıktı

birgun.net -
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin...
Devamını Oku

YKS’ye girecek adaylara önemli hatırlatmalar

birgun.net -
Üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak...
Devamını Oku

Muğla Büyükşehir’in mavi denizlerdeki elleri

BİRGÜN İZMİR -
Muğla Büyükşehir Belediyesi Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi ile Muğla’nın kıyılarını, mavisini ve yeşilini...
Devamını Oku

İzmir’de 51,60 ton atık pil toplandı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde...
Devamını Oku

AKP’nin seçim ziyaretinde kaymakam da boy gösterdi

birgun.net -
AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla İstanbul’da Büyükşehir...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi