Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu: Böyle hukuk sistemi olmaz

BERKAY SAĞOL

Metastaz kitabının yazarlarından Barış Terkoğlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği söyleşiye katıldı. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Terkoğlu, Türkiye’deki tarikat örgütlenmelerini anlattı.

Konuşmasında anayasanın devlete sınır çizdiğini belirten Terkoğlu, “Türkiye son 7 yıldır sürekli anayasa tartışıyor ve biz sürekli yasama tartışıyoruz, yargı tartışıyoruz, yargı reformu tartışıyoruz. Anayasa ortaya çıkış itibariyle devlete sınır çizer. Anayasanın sivil olanı ya da sivil olmayanı yoktur. Benim iktidarım sınırsızdır diyen bir yerde anayasa delik deşik olur. Biz yakın zamanda Cumhurbaşkanının yetkilerini konuştuk. Cumhurbaşkanı bir sabah istediği bankayı ya da kurumu kapatabilsin diye..” şeklinde konuştu.

“DEVLET PANZERİHİ BAŞKA CEMAATLERDE ARADI”

Türkiye’deki cemaatlerin mezheplere göre, hatta mezheplerin bile kendi içinde birçok kola ayrıldığını vurgulayan Terkoğlu, “FETÖ’nün dini cemaat örgütlenme olduğunu bize unutturmak istiyorlar. İktidar FETÖ’yle kavgaya girdikten sonra, kendi iktidarını devam ettirmek için cemaati tasfiye edip başka cemaatlerle ittifak yaptı. Devlet hukuk devleti kurmak yerine hastalıklı hücre dediği, tehlikeli olduğunu bildiği halde gitti panzehiri başka cemaatlerde aradı.” dedi.

“DEVLET TARİKATLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ DURUMDA”

Terkoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir kişi FETÖ’cü olmadığını başka cemaatten olduğunu kanıtlayarak serbest bırakıldı. Bu resmen hukukun çöküşüdür. Bugün Türkiye’de maalesef devlet bu tarikatlar tarafından parsel parsel ele geçirilmiş durumda. Türkiye 2104-2016 arası tarihinde görmediği kadar yeni polis aldı. Ve bu listelerin neredeyse tamamı tarikatların üyeleri tarafından dolduruldu. Biz kanserden bu ülkeyi ancak ve ancak bir hukuk devletine dönüştürerek kurtarabiliriz.”

“BU PUTUN YIKILMASI GEREKİR”

Türkiye’nin kurtuluşunun ancak hukuk sistemiyle mümkün olduğunu söyleyen Terkoğlu, “Hukukun içine bir put yerleştirmişler ve bu putun yıkılması gerekir. 17-25 Aralık’tan önce işlenen bütün suçları ne olursa olsun affettiler ama 17-25 Aralık’tan sonra hiç suçu olmasa bile bu yapının dershanesine giden insanları bile tutukladılar. Böyle hukuk sistemi olmaz.” ifadelerini kullandı.

Söyleşi soru cevap kısmının ardından sona erdi.