Gazeteciler haziranı mahkemelerde geçirdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla her ay açıkladığı ‘Basın Özgürlüğü Raporu’nda Meclis’e sunulması beklenen yargı reformundan gazetecilerin beklentilerini sıraladı.

Haziran ayı içerisinde 26 gazetecinin yargılandığını ve 3 gazetecinin 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını aktaran Çakırözer, 4 gazetecinin toplamda 41 yıl 2 ay 11 günlük hapis cezasının istinaf mahkemelerinde onandığını vurguladı.

Gazetecilerin haziran ayının neredeyse her gününü mahkemede geçirdiklerini ifade eden Çakırözer, “Bu yargılamalar, haftalardır Meclis’e sunulması beklenen yargı reformunun gölgesinde yapıldı.

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Gazeteciler yargıda reform beklerken, haksız, hukuksuz davalarda yargılardılar” diye konuştu. Çakırözer, “Gerçek bir yargı reformu için şiddet içermeyen her türlü eleştiri suç kapsamından çıkarılmalıdır. Bu düzenleme her türlü yorum ve takdire kapatılmalı. Eleştirel düşüncelerin ifadesi, yayınlanması, sosyal medyada paylaşılması üzerinden özgürlükleri bağlayan kararlar mutlaka Yargıtay denetiminden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

36 bin kişiye soruşturma

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile sadece 1 yılda 36 binden fazla kişi hakkında soruşturma açıldığını vurgulayan Çakırözer, “Gerçek bir yargı reformu için başta Cumhurbaşkanı’na hakaret olmak üzere tüm hak hakaret suçlarının ağır ceza alanından çıkarılıp, özel hukuk ile ilişkilendirilmesi ve böylece özgürlüğü bağlamaması gerekir” dedi.