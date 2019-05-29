Mayıs ayında gazetecilerin uğradığı hak ihlalleri raporu açıklandı: 29 gazeteci yargılandı

DİLAN ESEN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Utku Çakırözer ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş TGS Basın Akademisi’nde basın toplantısı düzenledi. Çakırözer, düzenlenen toplantıda gazetecilerin mayıs ayında uğradığı hak ihlalleri raporunu paylaştı.

MAYIS’TA 29 GAZETECİ YARGILANDI

Türkiye’deki gazeteci, yazar ve aydınların cezaevinde veya hakim karşısında olduklarını söyleyen Çakırözer, “Maalesef Türkiye’deki birçok aydınımız bayrama özgürlüğünden mahrum bir şekilde girecek. Onlar özgürlüğünden uzak oluğu sürece bizler de özgürlüğümüzden uzak durumdayız” dedi. Geçen haftalarda saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileten Çakırözer, bu gazetecilerin tesadüfi olmayan bir şekilde şiddete maruz kaldıklarını ekledi. Mayıs ayında 29 gazetecinin yargılanmaya devam edildiğini vurgulayan Çakırözer, “Bunlardan 10’u hakkında toplamda 18 yıldan fazla ceza verildi” diye konuştu.

MUSA KART’TAN MESAJ VAR

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar, yöneticilerini ve Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret ettiğini aktaran Çakırözer, “Cumhuriyet gazetesinden Musa Kart, ‘Bizi tekrar tekrar cezaevine atanların niyetini artık herkes biliyor. Korku iklimi yaratarak topluma gözdağı vermek. Şu da bilinsin; önce Silivri, şimdi de Kandıra cezaevleri ne duruşumuzu bozdu ne de gülüşümüzü! Avluda volta atarken milyonlarca insanın sesi eşlik ediyor bize: Her şey çok güzel olacak’ mesajını iletti” diye konuştu.

GİZLİ TANIK İTİRAF ETTİ

Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde de Eren Erdem, Ahmet Altan, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı ve Yiğit Aksakoğlu’nu ziyaret ettiğini açıkladı. Eren Erdem’in 335 gündür tutuklu bulunduğu belirten Çakırözer, “Gizli tanığın iftirada bulunduğunu bunu da mahkemede itiraf ettiği dile getirdi. Bu itiraf siyasetin yargıya müdahale ettiğini gösterdi. Eren Erdem buna rağmen hala hapiste” ifadelerini kullandı.

Osman Kavala’nın da 19 aydır cezaevinde olmasına rağmen ilk kez hakim karşısına çıkacağını ekleyen Çakırözer, “Yiğit Aksakoğlu, 193 gündür cezaevinde ve tecritte bulunuyor. Sosyal faaliyette, yani diğer tutuklularla biraz sosyalleşmesi için ayrılan saatte bile kimsenin yüzü gösterilmiyor… Çünkü Aksakoğlu sosyal faaliyette bile tecritte” dedi.

HABER ALMA HAKKINA SALDIRI

Bahsedilen aydınların terörist olmadığını dile getiren Çakırözer sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yargı reformu açıklayacak. Bunun gerçek anlamda bir reform olması için bu gazetecilerin, yazarların, çizerlerin özgürlüklerine kavuşması şart. Türkiye’de artık insanların düşündükleri, yazdıkları çizdikleri için terör suçlamalarına maruz kalmaması gerekir. Yarın açıklanacak paketten beklentimiz gazetecilere potansiyel bir suç makinası gibi bakılmamasıdır.”

Gazetecilerin hedef haline geldiğini vurgulayan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise “Ardı ardına yaşanan bu saldırılar Türkiye’de basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına yönelik saldırılardır. Bunlar cezalandırılmadığı sürece önümüzdeki günlerde gazetecilere yönelik saldırıların artacağından endişeliyiz. Bu saldırıların önüne geçmenin tek yolu iktidarın, kamu hizmeti olan gazeteciliği koruma altına alması, gazetecilere yönelik saldırılarda cezalandırmanın önünü açmasını sağlamaktır” dedi.