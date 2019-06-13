Gazeteciler Şahin ile Gayıp, “ev hapsi” şartıyla tahliye edildi

ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabir Pınar Gayıp’ın yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Semiha Şahin ve Pınar Gayıp, ev hapsi ile tahliye edildi.

Gazeteci Semiha Şahin ve Pınar Gayıp, duruşmaya gelen gazetecilerin dayanışması için teşekkür ederek savunmalarına başladılar.

Semiha Şahin ve Pınar Gayıp, ev hapsi ile tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Pınar Gayıp ve Semiha Şahin 13 Nisan saat 02.00 sularında evlerinden gözaltına alınmıştı. 19 Nisan’da Şahin ve Gayıp, gözaltındaki SGDF üyesi Ferhat Pehlivan ve Gazi Mahallesi’nde gözaltına alınan Gülsen İmre ile birlikte sevk edildikleri savcılıkça tutuklanmıştı.

Semiha Şahin “Örgüt üyesi olmak ve propaganda yapmak”, Pınar Gayıp “Örgüt üyesi olmak”, iddiasıyla yargılanıyor.