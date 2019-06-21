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21.06.2019
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Gazeteciler umut oldu: Beş kentte ilik ve kan bağışı

birgun.net birgun.net

Meral DANYILDIZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ilik nakli bekleyenler için dün beş kentte kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yaklaşık 100 gazeteci İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Adana’da donör oldu.

TGS üyeleri ve yöneticileri kök hücre bağışında farkındalığı artırma çağrısı yaparak, başta Öykü Arin olmak üzere kök hücre nakli bekleyen yurttaşlar için bağışın önemine dikkat çekti. TGS üyeleri Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki sorumluluğunu da hatırlatarak nakil işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

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İzmir’deki kan bağışı sonrasında açıklama yapan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, “Kamuoyunun gündemine minik Öykü Arin Yazıcı vesilesiyle gelen ve şu an 1700 civarında kişinin ilik nakli beklediği Türkiye’de ne yazık ki, bağışçı sayısı 275 binlerde. Bu alandaki dayanışmayı büyütmek için TGS olarak bugün kök hücre bağışı gerçekleştiriyoruz. Köklerinde İyilik var olanların bu çağrımıza büyük destek vereceğine inanıyoruz. Binlerce İnsana umut olacak” şeklinde konuştu.

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