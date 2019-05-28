Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

CHP’nin, “Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması” önergesi Genel Kurul’un bugünkü oturumunda HDP, İYİ Parti’nin desteğine rağmen AKP oylarıyla reddedildi.

T24’ün haberine göre Türkiye’de gazetecilerin tarihin en kötü günlerini yaşadığına dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bizzat İletişim Başkanı’nın, basın kartlarının kime verileceğini, gazetelerin hangi manşetlerle çıkacağını, hangi siyasi parti temsilcisinin hangi gazetede, hangi televizyonda kaç dakika kalacağına bizzat karar verdiğini” söyledi.

“Okudukları gazetenin yazarının elinde beysbol sopaları olan vandallar tarafından dövüldüğünü, kan içinde kaldığını, kaburgalarının, kemiklerinin kırıldığını görünce bu ülkede insanlar korkmaz mı?” diye soran Özel, konuşmasında “Milli Görüş hareketinden ayrılan isimlerin öncülüğünde ‘Erdemliler Hareketi’ adıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi” hatırlatması yaparak, “Gazeteciler o kalemi tekrar tutuyorsa sizin yarattığınız özgürlük ortamından değil, yüksek ahlakları ve baskıya karşı üstün dirençleri ve mesleklerine bağlılıklarından dolayı tutuyorlar. Ya tutamayanlar ya yazarken kendiliğinden kendini sansürleyenler? Bunu yapmaya mı geldiniz erdemliler hareketi olarak” dedi.

“Türkiye’de prangalı bir medyaya sahibiz şu anda”

İlginizi çekebilir: Her 4 gençten 1’i işsiz çalışanlar ise yoksul

Genel Kurul konuşmalarında İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Ne yazık ki Türkiye’de prangalı bir medyaya sahibiz şu anda ve bu çoğunluğu prangaya vurulmuş medya yüzünden âdeta Türk medyasının önemli bir kısmı bir basın-yayın organı olmaktan çıkıp bir propaganda aracına dönüşmüştür” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’da, sataşmalara söz verirken yaptığı konuşmada, gazetelerin yayın politikası ayrımında ‘yandaşı da var’ deyince sürpriz oldu. Özkan, “Bugün Türkiye’de farklı yelpazelerde bir dünya yayın organı var. Bu yayın organlarının net bir şekilde muhalifi de var, destekçisi de var, yandaşı da var, bizi ilgilendirmez” dedi.

CHP Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu’nun gazetecilere yönelik saldırıların araştırılmasına ilişkin verdiği önergesinde dikkat çekici bilgiler gündeme taşındı. Buna göre, Dünyada Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, AKP iktidara geldiğinde 99. sıradayken bugün 157. sıraya geriledi. 68 gazeteci şu an tutuklu.

10 Mayıs günü Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, 25 Mayıs günü de Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evlerinin önünde -birisi televizyondaki yayından çıktıktan sonra- sopalı birden çok kişi tarafından darp edildi, öldüresiye dövüldü, uzun iş göremezlik raporları var. Antalya’da İdris Özyol ve Engin Çevik, Adana’da da Hakan Denizli isimli yerel gazeteciler aynı şiddetin kurbanı oldu.