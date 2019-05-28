25.6 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

birgun.net birgun.net

CHP’nin, “Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması” önergesi Genel Kurul’un bugünkü oturumunda HDP, İYİ Parti’nin desteğine rağmen AKP oylarıyla reddedildi.

T24’ün haberine göre Türkiye’de gazetecilerin tarihin en kötü günlerini yaşadığına dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bizzat İletişim Başkanı’nın, basın kartlarının kime verileceğini, gazetelerin hangi manşetlerle çıkacağını, hangi siyasi parti temsilcisinin hangi gazetede, hangi televizyonda kaç dakika kalacağına bizzat karar verdiğini” söyledi.

“Okudukları gazetenin yazarının elinde beysbol sopaları olan vandallar tarafından dövüldüğünü, kan içinde kaldığını, kaburgalarının, kemiklerinin kırıldığını görünce bu ülkede insanlar korkmaz mı?” diye soran Özel, konuşmasında “Milli Görüş hareketinden ayrılan isimlerin öncülüğünde ‘Erdemliler Hareketi’ adıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi” hatırlatması yaparak, “Gazeteciler o kalemi tekrar tutuyorsa sizin yarattığınız özgürlük ortamından değil, yüksek ahlakları ve baskıya karşı üstün dirençleri ve mesleklerine bağlılıklarından dolayı tutuyorlar. Ya tutamayanlar ya yazarken kendiliğinden kendini sansürleyenler? Bunu yapmaya mı geldiniz erdemliler hareketi olarak” dedi.

“Türkiye’de prangalı bir medyaya sahibiz şu anda”

İlginizi çekebilir:  Her 4 gençten 1’i işsiz çalışanlar ise yoksul

Genel Kurul konuşmalarında İYİ Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Ne yazık ki Türkiye’de prangalı bir medyaya sahibiz şu anda ve bu çoğunluğu prangaya vurulmuş medya yüzünden âdeta Türk medyasının önemli bir kısmı bir basın-yayın organı olmaktan çıkıp bir propaganda aracına dönüşmüştür” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’da, sataşmalara söz verirken yaptığı konuşmada, gazetelerin yayın politikası ayrımında ‘yandaşı da var’ deyince sürpriz oldu. Özkan, “Bugün Türkiye’de farklı yelpazelerde bir dünya yayın organı var. Bu yayın organlarının net bir şekilde muhalifi de var, destekçisi de var, yandaşı da var, bizi ilgilendirmez” dedi.

Gazetecilere yönelik saldırılar Meclis gündeminde

CHP Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu’nun gazetecilere yönelik saldırıların araştırılmasına ilişkin verdiği önergesinde dikkat çekici bilgiler gündeme taşındı. Buna göre, Dünyada Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, AKP iktidara geldiğinde 99. sıradayken bugün 157. sıraya geriledi. 68 gazeteci şu an tutuklu.

10 Mayıs günü Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, 25 Mayıs günü de Odatv yazarı Sabahattin Önkibar evlerinin önünde -birisi televizyondaki yayından çıktıktan sonra- sopalı birden çok kişi tarafından darp edildi, öldüresiye dövüldü, uzun iş göremezlik raporları var. Antalya’da İdris Özyol ve Engin Çevik, Adana’da da Hakan Denizli isimli yerel gazeteciler aynı şiddetin kurbanı oldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,215AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

birgun.net -
CHP’nin, "Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması" önergesi Genel Kurul’un bugünkü oturumunda HDP,...
Devamını Oku

Soylu: İmamoğlu sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halkın oylarıyla İBB Başkanı olan ancak YSK tarafından...
Devamını Oku

İstanbul’da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

birgun.net -
İstanbul'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık...
Devamını Oku

Fenerbahçe’nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

birgun.net -
1989 ile 1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Buz dağına çarpan Amerikan denizaltısının fotoğrafları yayınladı

birgun.net -
2015 yılında ABD donanmasına ait USS San Francisco denizaltısının buz dağına çarpmasıyla...
Devamını Oku

Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna...
Devamını Oku

Artvin Belediye Başkanı Elçin’den BirGün’e destek

birgun.net -
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, BirGün'e destek videosu çekti.
Devamını Oku

Barakada çıkan yangında mahsur kalan köpek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında içeride mahsur kalan köpek yaşamını...
Devamını Oku

Sabah gazetesi haber uydurmaya devam ediyor

birgun.net -
Yandaş Sabah gazetesi, İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı, pizzacılık yapan yurttaş ile arasında...
Devamını Oku

Yaşar Üniversitesi’nde işçi kıyımı: 167 işçi, işten çıkarılıyor

birgun.net -
Yaşar Üniversitesi'nde YÖK yazısı gerekçe gösterilerek temizlik ve güvenlik işçisi, 167 kişinin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi