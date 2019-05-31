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01.06.2019
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Gazetecilerin mayıs ayı bilançosu: 130 gazeteci hakim karşısına çıktı

Gazetecilerin mayıs ayı bilançosuna göre, 130 gazeteci bireysel ve toplu davalarda yargılandı ve hakim karşısına çıktı. 2 gazeteci cezaevine teslim oldu, 8 gazeteci gözaltına alındı, 7 gazeteci saldırı ve darba maruz kaldı.

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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, “Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu” ile ilgili mayıs ayına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, bu ay, 130 gazeteci bireysel ve toplu davalarda yargılandı ve hakim karşısına çıktı. 2 gazeteci cezaevine teslim oldu, 8 gazeteci gözaltına alındı, 7 gazeteci saldırı ve darba maruz kaldı. 10 gazeteci, 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı. 4 gazeteciye dava açıldı. 3 gazeteci ifade verdi. 1 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 3 haber erişime engellendi, 3 gazete bazı cezaevlerine alınmadı. 2 gazeteciye 12 bin 360 TL para cezası verildi. İnternet üzerinden yayın yapan 1 radyo kapatıldı. 1 televizyon kanalının ana haber bültenine 2 gün yayın, 1 radyo programına 5 gün yayın durdurma cezası verildi.

Gazetecilerin mayıs ayında sopalı ve yumruklu saldırılara maruz kaldığını da belirten Yarkadaş, “İktidar partisini rahatsız eden gazetecilere pusu kuruluyor ve tek tek gözdağı veriliyor. İktidar ise bu saldırıları önlemediği gibi, gazetecilere ‘Geçmiş olsun’ dileğinde de bulunmuyor”dedi.

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