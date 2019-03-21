‘Gazetecilik ve Medya Günleri’ 23 Mart’ta başlıyor

Kocaeli Gençlik Kültürevi tarafından düzenlenecek olan ‘Gazetecilik ve Medya Günleri’, 23 Mart Cumartesi günü başlıyor.

Akademisyenler ve gazetecilerin konuşmacı olarak katılacağı paneller dizisi, 23 Mart-7 Nisan arasında toplam 6 oturum ve haber üretim atölyesinden oluşacak.

Etkinlik kapsamında; “Türkiye’de gazetecilik ve sahiplik ilişkisi”, “baskı döneminde gazetecilik faaliyeti”, “dijital ve yeni medya” gibi başlıklar ele alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu programa, önceden kayıt yaptırılmasının gerektiği belirtildi.

Etkinlikle ilgili Kocaeli Gençlik Külterevi tarafından şu açıklama yapıldı:

“Gazetecilerin toplum adına siyasi ve hukuki mekanizmaları özgürce sorgulayamadığı, bilgiye erişimin kısıtlandığı, sansürün hâkim kılındığı bir ülkede, istenirse her gün seçim yapılsın, demokratik bir düzenin yürürlükte olduğu asla iddia edilemez.

Gazeteciliği savunmak ise başta mesleği icra etmeye karar veren genç gazeteci adayları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin onu derinlemesine anlaması ve içselleştirmesinden geçiyor.

Biz de Kocaeli Gençlik Kültürevi olarak alanlarında uzman olan gazetecilerin hem teorik birikimlerini hem de mesleki deneyimlerini aktardıkları bir etkinlik oluşturduk.

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Amacımız daha özgür ve eşit bir gelecek için, gazeteciliğin temel ilkelerinin başta genç gazeteci adayları olmak üzere topluma aktarılmasıdır.

Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada gazetecilerin özgürce haber yapabileceği günler er ya da geç gelecektir.

-Etkinliğimiz Ücretsizdir.

-Katılım kontenjanlar ile sınırlıdır.

Kayıt İçin İletişim;

0531 030 21 97

0543 883 84 35″