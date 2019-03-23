23.03.2019
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‘Gazetecilik ve Medya Günleri’ başladı

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Kocaeli Gençlik Kültürevi, deneyimli gazetecilerle gazetecilik ve medyayı tartışacağı “Gazetecilik ve Medya Günleri”nin ilk oturumu bugün gerçekleşti.

İzmit’te Ömerağa Mahallesi, İstikbal Sokak’ta bulunan Kocaeli Gençlik Kültürevi’nde gerçekleşen Gazetecilik ve Medya Günleri’nin ilk etkinliğinde,
Doç. Dr. Ceren Sözeri ve Ergün Demir konuşmacı oldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği oturumlarda “Türkiye’de Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi” ile “Yerelde Gazetecilik ve Sahiplik İlişkisi” konuları konuşuldu.

gazetecilerin hürce haber yapabileceği günler er ya da geç gelecektir

Kocaeli Gençlik Kültürevi tarafından yapılan açıklama ile ‘Gazetecilik ve Medya Günleri’ şöyle duyuruldu: “Gazetecilik yaşadığımız çağın en zor mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi teknolojinin, sunduğu avantajların yanı sıra, yarattığı üst düzey veri trafiğiyle ‘haber’ ve ‘bilgi’ gibi kavramları yeniden tanımlanmaya muhtaç hale getirmesi. İkinci neden ise siyasi baskı mekanizmaları. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede gerçekleri halka ulaştırmak isteyen gazeteciler ciddi bir politik taarruzla karşı karşıya.

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Amacımız daha özgür ve eşit bir gelecek için, gazeteciliğin temel ilkelerinin başta genç gazeteci adayları olmak üzere topluma aktarılmasıdır. Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada gazetecilerin hürce haber yapabileceği günler er ya da geç gelecektir.”

Gazetecilik ve Medya Günleri programı

2. Hafta 29 Mart Cuma
I. Oturum

Saat: 18:00

Konu: Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Çevrimiçi Gazetecilik

Konuşmacı: Dr. Aysel Çetinkaya (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi)

II. Oturum

Konu: Dijital Dönüşüm

Konuşmacı: Mustafa Büyüksipahi (Gazeteci)

3. Hafta 6 Nisan Cumartesi
I. Oturum

Saat: 15:00

Konu: 21. Yüzyılda Gazetecilik Tehditleri ve Fırsatlar

Konuşmacı: Prof. Dr. L. Doğan Tılıç (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, BirGün Gazetesi köşe yazarı)

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II. Oturum

Konu: Baskı Dönemlerinde Gazetecilik

Konuşmacı: Berkant Gültekin (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi)

7 Nisan Pazar
Haber Üretim Atölyesi

Saat: 15:00

Konuşmacı: Can Uğur (BirGün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi)

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