20.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Gazeteciye 'haber' soruşturması

Gazeteciye ‘haber’ soruşturması

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Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında, “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” haberi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na ifade veren Avşar, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Sözcü gazetesi iddianamesini hazırlayan, ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ tarzı söylemleri bulunan Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik kararı veren bir savcının daha önceki tarihlerde hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olması dünyanın neresine giderseniz gidin haber değeri taşır” dedi. 

Cumhuriyet’in haberine göre, gazetecilerin başlıca görevinin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıkmak olduğunu belirten Avşar, “Yaptığım haberle halkın haber alma hakkına ve gerçekleri öğrenme hakkına sahip çıktım. Haberimi yazarken elimdeki belgeleri esas numaralarından Yargıtay’ın sitesinde teyit ettim. Mahkeme kararında adı geçen mağdurlara ulaştım. Savcı Asım Ekren’i telefonla 4-5 kez aramama rağmen kendisine ulaşamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

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“HABER BASIN KANUNUNA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUNDUR”

Avşar’ın avukatı Nesrullah Oğuz ise savcı Asım Ekren’in karıştığı olayın mahkeme kararıyla doğrulandığını söyledi. Oğuz, “Haber basın kanununa ve uluslararası sözleşmelere uygundur. Hedef gösterme suçu terörle mücadelede kimlikleri gizli kalması gereken kişileri korumak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak savcı Asım Ekren bu haberden öncede kamuoyunun tanıdığı bir isimdir. Dolayısıyla hedef gösterme suçunun yasal unsurları oluşmamıştır” dedi.

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