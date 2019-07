Gazi Koşusu’nun ödülü İmamoğlu’ndan

Veliefendi Hipodromu’daki Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” kazandı. Çelik’e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Gazi ödülünü 19 yıldır belediye başkanları vermemişti.

Türkiye’de at yarışlarının en prestijlisi sayılan Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı The Last Romance kazandı. Çelik’e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Böylece 19 yıl sonra ilk kez ödül İBB Başkanı tarafından verilmiş oldu.

93’üncüsü düzenlenen 2400 metre mesafeli yarışa safkanların kıyasıya mücadelesi sahne oldu. Veliefendi Hipodromu’nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarışı 2.27.73’lük derecesiyle “The Last Romance” adlı safkan ilk sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket’in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01’lik derecesiyle “Kuzey Kafkasyalı” adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27’lik derecesiyle “Hürat” adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63’lük derecesiyle “Scoutleo” isimli at elde etti.

İMAMOĞLU ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen koşuyu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda yarışsever izledi. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu’na giriş yaptığı anda, izleyiciler alkışlarla karşıladı. Kupa seremonisinde izleyiciler İmamoğlu’na, “Ekrem Başkan” tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.

JOKEY ÇELİK: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

İmamoğlu, Ahmet Çelik’e ödülünü verdi. Böylece 2000 yılında dönemin İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın verdiği birincilik ödülünden sonra 19 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu’na “Her şey çok güzel olacak” dedi.

Kazanan at, sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.