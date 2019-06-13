Gaziemir Belediye başkanı Halil Arda: Vatandaşlarımızla birlikte başaracağız

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in kurucu Belediye başkanı müftü Abdullah Arda’nın torunu. İftar yemeklerini kaldıran, cenaze ve düğünlere çelenk göndermeyen Halil Arda, “İşçim açken, işçim muhtaçken 150 bin lira parayı bir iftar yemeğine vermedim. Bunun ne dinle ne siyasi görüşle hiçbir ilgisi yok” diyor.

• Seçimlerinin üzerinden iki aydan daha fazla bir zaman geçti. Göreve alışabildiniz mi?

Koltuğa alıştık tabi ki, benim için çok büyük bir fark yok. Yine önümde kanunlar, yine hesaplar var. Mesleğim gereği zaten yaptığım bir şeydi. Bilgisayarın karşısında aynı şeyi yapıyorum. Sadece simülasyon, pek bir fark yok.

• İlk geldiğinizde nasıl bir belediye devir aldınız?

İdari ve mali anlamda bana uymayan bir yapıyla karşılaştım. Zaten aday olmamın altında yatan nedende oydu. Bu konuda halkın bir talebi vardı o talep doğrultusunda zaten aday adayı olmaya zorlanmıştım. Dolayısıyla kendi dünya görüşümüzle ilgili burada bir takım değişiklikler yapıyoruz. Herkesin yönetim tarzı farklıdır. Benim yönetim tarzıma uymayan belli bölümler vardı. O bölümlere ufak dokunuşlarım, müdahalelerim oluyor. Bunun kişilerle alakası yok sadece yönetim tarzıyla bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz.

• Pek çok belediyenin borcu var. Burada da mali açıdan bir sıkıntı var mı?

Tüm belediyelerde olduğu gibi burada da mali açıdan bir sıkıntı var. Yaklaşık 140 milyon liralık bir borç var. Ama bu hem benim mesleğim gereği hem de buradaki uygulamalarla ilgili radikal önlemler almamı gerektirdi ve gerekli önlemleri alıyorum. Bu sorunu aşacağız.

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• Borçlar tasarruf yöntemleriyle kapatılabilir mi?

Tabii ki çok büyük bir rakam. Bu rakamların içerisinde vergi ve sigorta primlerin payı epey bir büyük. Biz ek kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Birçok sosyal projemiz var onları ciddi bir şekilde Avrupa Birliği fonları ve yurtdışındaki değişik kaynaklarla finanse etmeyi düşünüyoruz.

• İki aylık süreç içerisinde neler yaptınız? Nelere öncelik verdiniz?

Öncelikle 5 yıl boyunca hizmet edeceğim bir kadro yenilenmesi içerisindeyim. Liyakatli personellerin göreve getirilmesiyle ilgili bir tasarrufumuz oluyor. Öncelikle bir idari yapılanma içerisindeyiz. Onun dışında mali disiplin uyguluyoruz. Araçların merkezi çekilmesi bir yakıt tasarrufuyla ilgili önlemlerimiz oldu. Müdürlerimizin altında artık makam araçları yok. Araçların hepsini havuza çektik. Bir müdür amirimizden göreviyle ilgili araç istediğinde kendisine akşam 17.30’a kadar müsait olan araç havuzdan tahsis ediliyor. Mesela cenazelere ve düğünlere çelenk göndermiyorum direkt ben kendim gidiyorum. İftar yemeklerini kaldırdım. İşçinin öncelikleri var. İşçiler önceki yıllarda bayram ikramiyelerini alamamışlar. İşçinin maaşını 20-25 gün geç ödeme durumum varken, işçim açken, işçim muhtaçken 150 bin lira parayı bir iftar yemeğine vermedim. Bunun ne dinle ne siyasi görüşle hiçbir ilgisi yok. 550-600 aileye ramazan boyunca gıda yardımı yaptım. Ama bununda hiçbir zaman şovunu yapmadık. Yardımı sadece alan aileler biliyor.

• Vatandaşın tepkisi nasıl oldu?

Vatandaşın yüzde 99 tepkisinin olumlu olduğunu görüyorum. Hatta ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu ay emlak vergileri ödeniyor. Bana güvenen, inanan, belediyenin durumunu bilen insanlar emlak vergilerini ödemeye geldiğinde tamamını tek seferde ödemeye başladılar. Gaziemir Belediyesi’nin buna ihtiyacı var bizde görevimizi yapalım diyerek Kasım ayında ödenecek taksiti bu ay ödemeye başladılar.

• Geldiğinizde kadro fazlalığından dolayı işçi çıkarımı olmuştu seçimin hemen öncesi alınan kişilerle ilgili. Problem devam ediyor mu?

696 sayılı bir Kanun Hükmünde Kararname var taşeron işçilerin belediyeye alınmasıyla ilgili. Onun dışında ilçe belediyeleri için personel giderlerinin belediye bütçesinin yüzde 40’nı aşmaması gerekiyor. O sınırın aşıldığını gördük. Ayrıca etik olarak onaylamadığımız durumlar var. Benim 3 tane kriterim var bu kriterlerden dolayı yaklaşık 25 kişiyi işten çıkardık. Sadece buradaki hem mali anlamda hem de hukuki anlamda alınmış önlemlerdir. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir derdimiz yok. Biz çok çalışırsak bize bağlı birimlerde ki personellerimizde çok çalışacaktır.