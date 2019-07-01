25.8 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin sosyal denge tazminatına yüzde 10 zam yapıldı.

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında belediyede görev yapan memur personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Tüm Yerel­-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran arasında imzalanan sözleşmeyle memurların sosyal denge tazminatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı.  Sözleşme kapsamında memurlar bir ikramiye hakkı da kazandı.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tüm Yerel­-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler sendika yöneticileri katıldı.

‘BÜYÜK BİR EKİBİZ’

Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, “Yoksulluk sınırının 6 bin 733 lira olduğu ülkemizde siz çalışanların yaşam koşullarını çok iyi biliyorum. Belediye olarak imkânlarımızı zorlayarak, mali disipline uyarak en iyi zam oranını verdik. Zammın yanı sıra bir de ikramiye hakkı kazandınız. Hayırlı olsun. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. Siz huzurlu mutlu olursanız işinizi severek yaparsınız, halkımıza güler yüzle, kaliteli hizmet verirsiniz. Biz büyük bir ekibiz, hepimizin tek amacı kentimize, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Hep birlikte büyük projelere imza atacağız,” diye konuştu.

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ise “Belediyenin mali imkânları doğrultusunda en iyi sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanı Halil Arda’ya emekçiler adına teşekkür ediyorum,” diye konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,070AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin...
Devamını Oku

Adana’da orman yangını

birgun.net -
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

Havva Gümüşkaya -
Libya’da alıkonulan 6 Türk denizci serbest bırakıldı
Devamını Oku

Otoyola çıkan kaplan, motosiklet kovaladı

birgun.net -
Hindistan’da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı....
Devamını Oku

Muğla Valiliği: Datça’daki yangın kısa devreden çıktı

birgun.net -
Muğla Valiliği'nce Datça'daki makilikte cumartesi günü 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, elektrik kablolarının kısa...
Devamını Oku

Sahilde eşini döven adama çevredekilerden meydan dayağı

birgun.net -
Antalya'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta...
Devamını Oku

Toptan ve perakende fiyatlarında yüzde 20’ye yakın yükseliş

birgun.net -
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler...
Devamını Oku

Fotoğraflarla #pride2019

birgun.net -
Onur Haftası kapsamında dün Taksim'de gerçekleştirilen 17. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü polis...
Devamını Oku

Libya’da alıkonulan 6 Türk denizci serbest bırakıldı

birgun.net -
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 6...
Devamını Oku

Maltepe’de AVM’de intihar girişimi

birgun.net -
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde intihar girişimi yaşandı.AVM'deki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi