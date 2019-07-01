Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin sosyal denge tazminatına yüzde 10 zam yapıldı.

Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında belediyede görev yapan memur personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Tüm Yerel­-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran arasında imzalanan sözleşmeyle memurların sosyal denge tazminatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı. Sözleşme kapsamında memurlar bir ikramiye hakkı da kazandı.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tüm Yerel­-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler sendika yöneticileri katıldı.

‘BÜYÜK BİR EKİBİZ’

Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, “Yoksulluk sınırının 6 bin 733 lira olduğu ülkemizde siz çalışanların yaşam koşullarını çok iyi biliyorum. Belediye olarak imkânlarımızı zorlayarak, mali disipline uyarak en iyi zam oranını verdik. Zammın yanı sıra bir de ikramiye hakkı kazandınız. Hayırlı olsun. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. Siz huzurlu mutlu olursanız işinizi severek yaparsınız, halkımıza güler yüzle, kaliteli hizmet verirsiniz. Biz büyük bir ekibiz, hepimizin tek amacı kentimize, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Hep birlikte büyük projelere imza atacağız,” diye konuştu.

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ise “Belediyenin mali imkânları doğrultusunda en iyi sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanı Halil Arda’ya emekçiler adına teşekkür ediyorum,” diye konuştu.