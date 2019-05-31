Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği halk dansları kurslarına katılan Gaziemirliler 10. Geleneksel Halk Dansları Gecesi’nde kurs boyunca öğrendiklerini sergileme şansı buldu. Festival Alanı’nda düzenlenen gecede birçok kursiyer ilk sahne deneyimini yaşarken, birçoğu da tekrar sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Görsel şölenin yaşandığı sezon finalinde 500 kursiyer İzmir, Kütahya, Van, Mardin, Çanakkale, Aydın, Trabzon, Bodrum, Bursa, Trakya, Teke, Karadeniz, Üsküp yörelerinden oyunlar sergiledi.

10. Geleneksel Halk Dansları Gecesi’nde zeybek, horon, roman havası, halay potpori gibi oyunlar sahnelendi. Yetişkin, genç ve çocuk olmak üzere üç kategoride eğitim veren ve bu yıl bin 375 kursiyerin katıldığı kursun final heyecanına ailelerde ortak oldu.

Binlerce Gaziemirli etkinlik boyunca dansçıları yalnız bırakmadı. Özel gecede sahne alan belediyenin Türkiye Şampiyonu ekibi 32 Dev Adam performanslarıyla izleyenlerin ilgisini çekti. Gaziemir Belediyesi Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri de etkinlikte sahne aldı.

“ATAMIZIN ÜLKÜSÜNÜ YAŞATIYORUZ”

10. Geleneksel Halk Dansları Gecesi’nde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, dansçıları ve eğitmenleri kutladı. Kültür, sanatın toplum için önemine değinen Başkan Arda, “Kültürün, sanatın birleştirici gücünün nişanı olan bu gece bu tür etkinlikleri çoğaltmamız ve geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Birçok zenginliğe ev sahipliği yapan müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kültür seviyemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırılması gerektiğini, ülkemizin temellerinin kültüre dayandığını söylemiştir. Biz de, büyük bir asker olmanın yanında iyi bir halk bilimci olan Atatürk’ün ülküsünü yaşatmak için çok çalışıyoruz. Gençlerimizin bilimsel, sosyal, kültürel alanda yaptıkları bu çalışmalar geleceğimizi aydınlatacak ve onların ışığı yobazları, gericileri boğacak. Çok yakında her şey çok güzel olacak” dedi.

Gecenin finalinde Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ile belediye meclis üyeleri halk dansları eğitmenleri İrem Gülseçgin, Zekican Yardımcı, Merve Ersoy, Onur Hasdoyuranlar, Sevgi Akan, Çağı Cenk Keskin, Gizem Kaçar Gülseçgin’e anı objesi verdi.