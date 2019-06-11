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11.06.2019
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Gebze’deki depo yangını kontrol altına alındı

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Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda hasar oluştu.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanatlar eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi. 

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü kaydetti. 

Kaynak:AA

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