Gebze’de sünger fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobilde küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Gebze’de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla’dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. Fabrika ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



